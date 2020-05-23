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Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА

Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.

«В своей карьере ничего не изменил бы. ЦСКА выходил на меня, были какие-то там договорённости. Шумы создавались вокруг этой истории. Это был 2011 год, Коусейру был тренером. Чуть ли не в одной подписи был от перехода. У меня ещё контракт дома лежит, на память остался. Он не был подписан, у мамы дома лежит. У меня там все контракты лежат, она их собирает (смеётся).

Они мне предлагали контракт, да. Был определённый разговор. С Гинером встречался, сидели, общались. Сказал, что подумаю. Мы на тот момент удачно выступали с «Локомотивом», попали в Лигу Европы, обыграли Бильбао, дошли до 1/4 финала. Коусейру начал давать капитанскую повязку. В «Локомотиве» услышали, что начался шум, что ЦСКА хочет меня подписать. Позвонили и сказали: приезжай, переподписывай контракт», — сказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее Глушаков, выступавший в «Спартаке» с 2013 по 2019 год, вспомнил чемпионство московского клуба. Три года назад, 7 мая 2017 года, «Спартак» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2016/2017.

«Такие моменты остаются на всю жизнь». Денис Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»
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