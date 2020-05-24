Томас Мюллер: хотим привезти серебряную салатницу туда, где её место — в Мюнхен!

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги домашней встречи 27-го тура чемпионата Германии с фрайнфурктским «Айнтрахтом», который завершился результативной победой мюнхенцев со счётом 5:2.

«Это был очень важный матч для нас. После того, как Дортмунд выиграл свой поединок, мы также хотели победить. Комплимент команде, все были заведены. Мы должны сами мотивировать себя показывать максимум. Нам это очень хорошо удалось. Пропустить два мяча, конечно, было неприятно.

Однако наша игра в общем и целом была довольно хорошей. В матче с Дортмундом мы должны продемонстрировать, что и без зрителей мы можем играть с большой страстью. Для нас это очень важная неделя. Мы поставили перед собой цель одержать три победы. Мы движемся вперёд, Дортмунд тоже, все мы ждем вторника с большим нетерпением. Мы хотим привезти серебряную салатницу туда, где её место — в Мюнхен!», — цитирует Мюллера официальный сайт баварского клуба.

«Бавария», набрав 61 очко в 27 турах, лидирует в немецкой Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» на 4 очка.

30-летний немецкий форвард Томас Мюллер принял участие в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 20 результативными передачами.