Четыре футболиста «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку

Игроки «Севильи» нарушили правила протокола, разработанного испанскими футбольными властями для возобновления Примеры, сообщает Marca.

Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега приняли участие в домашней вечеринке. Жена Банеги опубликовала в соцсетях несколько фото, которые потом быстро удалила. В вечеринке участвовало около 12 человек. Отмечается, что «Севилью», как и игроков, может наказать Ла Лига.

Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня. При этом Ла Лига объявила о следовании строгому протоколу для снижения риска заражения коронавирусом.



Ранее большинство регионов Испании начали выход из карантина. На первом этапе местным жителям разрешается свободно перемещаться в пределах провинции или района, возобновляют работу кафе и рестораны, открываются парки и спортзалы. Строгий карантин сохранился в Мадриде, в большей части Каталонии, в Кастилии и Леоне, а также в Валенсии.