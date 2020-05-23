Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня
Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня — такое решение государство приняло в виду послабления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.
«Перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня», — цитирует Санчеса Marca.
Последний матч в Ла Лиге был сыгран 10 марта — «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 обыграл «Эйбар». На момент установления паузы лидером турнирной таблицы соревнований являлась «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал «Реал», на третьем месте — «Севилья» (47).
Сезон в чемпионате Португалии возобновится 3 июня
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