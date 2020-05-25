Бранислав Крунич: в России лучший в мире президент. Они могут ни на кого не оглядываться

Экс-игрок «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо» Бранислав Крунич выразил мнение о возобновлении прерванных футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
«Думаю, досрочное завершение чемпионатов — это плохо для футбола. Никто не даст гарантий, что через два месяца всё будет в порядке. Если страна возвращается к нормальной жизни, то нужно продолжать первенство. Футбол — это жизнь. Огромное количество людей на земле живет футболом и связаны с этим видом спорта. Чем дольше будет пауза, тем хуже для всех: спортсменов, болельщиков, спонсоров. Если есть возможность возобновить чемпионат, то нужно это сделать. Никто до конца не знает, что это за вирус и когда закончится пандемия. Человек может заболеть где угодно. Неважно, будет он играть в футбол или нет. Просто нужно внимательно следить за ситуацией и принимать оперативные меры, если потребуется.
Считаю, что если соблюдать все меры предосторожности, то проблем не будет. Уж точно не должно быть массовых вспышек заболевания. Думаю, у Германии всё должно получиться. Эта страна всегда была очень дисциплинированной. Конечно, можно посмотреть за их опытом и уже потом принимать окончательные решения о судьбе сезона. Мне кажется, в России есть хорошие специалисты, сильное руководство и президент страны, который, по моему мнению, лучший в мире за последнее время. Россия — мощная страна, которая может ни на кого не оглядываться», — цитируют Крунича «Известия».
В Российской Премьер-Лиге Бранислав Крунич провёл 96 матчей, отметившись 9 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
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