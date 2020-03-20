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Бракамонте: «Москва» заплатила за меня одну корову и три огурца!

Бракамонте: «Москва» заплатила за меня одну корову и три огурца!
Футбол / РПЛ 0

Бывший аргентинский футболист Эктор Бракамонте рассказал о переходе в «Москву» из «Боки Хуниорс» в 2003 году.

«Это хорошая история. Юрий Белоус и пару скаутов приехали в Аргентину. Они смотрели матч «Бока» — «Уракан». Тогда я забил три гола. Они сказали: «Мы хотим этого игрока». Но тогда команда называлась «Торпедо-Металлург».

У меня был вариант в Болгарии. Там меня хотел ЦСКА из Софии. Ещё хотели две-три команды из Аргентины. Но мне был интересен вариант с Россией. Мы долго общались, встречались. И агент аргентинский из «Боки» хотел сотрудничать с ФК «Москва». Потом ещё три футболиста туда приехали.

Какие условия предложила «Москва» и сумма трансфера? Они заплатили одну корову и три огурца!» — приводит слова Бракамонте журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

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