Бракамонте: «Москва» заплатила за меня одну корову и три огурца!

Бывший аргентинский футболист Эктор Бракамонте рассказал о переходе в «Москву» из «Боки Хуниорс» в 2003 году.

«Это хорошая история. Юрий Белоус и пару скаутов приехали в Аргентину. Они смотрели матч «Бока» — «Уракан». Тогда я забил три гола. Они сказали: «Мы хотим этого игрока». Но тогда команда называлась «Торпедо-Металлург».

У меня был вариант в Болгарии. Там меня хотел ЦСКА из Софии. Ещё хотели две-три команды из Аргентины. Но мне был интересен вариант с Россией. Мы долго общались, встречались. И агент аргентинский из «Боки» хотел сотрудничать с ФК «Москва». Потом ещё три футболиста туда приехали.

Какие условия предложила «Москва» и сумма трансфера? Они заплатили одну корову и три огурца!» — приводит слова Бракамонте журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».