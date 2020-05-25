«Реал» может использовать Хакими ради трансфера Холанда

«Реал» продолжает строить планы на нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» ради сделки может использовать Ашрафа Хакими, который сейчас выступает в «Боруссии» на правах аренды. Сообщается, что «Реал» хочет купить Холанда в 2022 году.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.

Холанд в свою очередь принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.