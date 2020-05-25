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«Реал» может использовать Хакими ради трансфера Холанда

«Реал» может использовать Хакими ради трансфера Холанда
Футбол / Германия 0

«Реал» продолжает строить планы на нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» ради сделки может использовать Ашрафа Хакими, который сейчас выступает в «Боруссии» на правах аренды. Сообщается, что «Реал» хочет купить Холанда в 2022 году.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.

Холанд в свою очередь принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.

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