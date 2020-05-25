Баннер на воздушном шаре, выстрел Семака из пушки и яркое пирошоу. Фото 95-летия «Зенита»

Сегодня исполняется 95 лет с момента основания «Зенита». В честь юбилея футбольного клуба в Санкт-Петербурге проходят праздничные мероприятия.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, футболисты сине-бело-голубых Артём Дзюба и Бранислав Иванович, а также генеральный директор клуба Александр Медведев совершили полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.
Кроме того, болельщики сине-бело-голубых подготовили масштаблый флэшмоб. Ранним утром один из самых больших тепловых аэростатов в России взлетел на высоту в 150 м и поднял полотно (размер — 60х40 м, вес ткани — 500 кг, общий вес поднимаемой конструкции — 900 кг), созданное объединённым фанатским движением. На огромном баннере изображен зенитовец — собирательный образ болельщика и футболиста с клубным знаменем в руках.
Яркие кадры праздника «Зенита» — в фотоподборке «Чемпионата».
- 25 мая 2020
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