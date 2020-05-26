Глава Федерации футбола Гаити отстранён от футбола. Он обвиняется в сексуальном насилии

Президент Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт временно отстранён от любой деятельности на 90 дней, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Комитет по этике ФИФА ведёт расследование в отношении Жан-Барта. Ранее в СМИ сообщалось, что Жан-Барт обвиняется в сексуальном насилии над несколькими футболистками.
«В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА, следственная палата независимого комитета по этике временно запретила господину Ив Жан-Барту, главе Федерации футбола Гаити, участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом, на международном и национальном уровне. Данная санкция была введена из-за продолжающегося расследования в отношении господина Жан-Барта. Он уведомлен о решении. Временная санкция вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении ФИФА.
- 26 мая 2020
-
00:39
-
00:38
-
00:24
-
00:04
- 25 мая 2020
-
23:55
-
23:48
-
23:31
-
23:24
-
23:18
-
23:11
-
22:52
-
22:49
-
22:32
-
22:32
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:54
-
20:37
-
20:30
-
20:23
-
19:56
-
19:50
-
19:40
-
19:33
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:48