Глава Федерации футбола Гаити отстранён от футбола. Он обвиняется в сексуальном насилии

Президент Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт временно отстранён от любой деятельности на 90 дней, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте ФИФА.



Комитет по этике ФИФА ведёт расследование в отношении Жан-Барта. Ранее в СМИ сообщалось, что Жан-Барт обвиняется в сексуальном насилии над несколькими футболистками.



«В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА, следственная палата независимого комитета по этике временно запретила господину Ив Жан-Барту, главе Федерации футбола Гаити, участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом, на международном и национальном уровне. Данная санкция была введена из-за продолжающегося расследования в отношении господина Жан-Барта. Он уведомлен о решении. Временная санкция вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении ФИФА.