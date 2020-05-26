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Глава Федерации футбола Гаити отстранён от футбола. Он обвиняется в сексуальном насилии

Глава Федерации футбола Гаити отстранён от футбола. Он обвиняется в сексуальном насилии
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт временно отстранён от любой деятельности на 90 дней, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Комитет по этике ФИФА ведёт расследование в отношении Жан-Барта. Ранее в СМИ сообщалось, что Жан-Барт обвиняется в сексуальном насилии над несколькими футболистками.

«В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА, следственная палата независимого комитета по этике временно запретила господину Ив Жан-Барту, главе Федерации футбола Гаити, участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом, на международном и национальном уровне. Данная санкция была введена из-за продолжающегося расследования в отношении господина Жан-Барта. Он уведомлен о решении. Временная санкция вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении ФИФА.

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