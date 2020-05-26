«Когда очень повезло с соседкой». Жена Акинфеева опубликовала новое фото в шикарном платье

Екатерина Герун, супруга голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, опубликовала новую фотографию.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Екатерины Герун

«Когда очень повезло с соседкой», — подписала фото Екатерина.

Герун и Акинфеев воспитывают двоих детей. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года на свет появилась дочка Евангелина.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне чемпионата России россиянин принял участие в 22 матчах, в которых пропустил 22 гола. После 22 туров РПЛ ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 14 очков.

На данный момент сезон в Российской Премьер-Лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что розыгрыш турнира может возобновиться 21 июня.