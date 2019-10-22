Жена Акинфеева: почему Игорь выбрал меня? Ему понравились мои ботинки

Екатерина Герун, супруга голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказала о взаимоотношениях с мужем. Также Герун рассказала, как ей даются длительные расставания с супругом, который регулярно уезжает на матчи.

«Мы с Игорем жили в разных городах, мы не могли встречаться, ходить в кино, рестораны. Мы общались по телефону. Все ухаживания у нас были по видеосвязи.

Почему Игорь выбрал именно меня? Ему понравились мои ботинки.

Для меня было стрессом переехать к Игорю жить в Москву — на тот момент мне было 26. В Москве у меня не было знакомых, друзей. У нас не было сильных ссор с Игорем, поэтому у меня не было чувства, что, если мы поругаемся с ним, мне некуда пойти.

Во время сборов мы с Игорем не видимся месяц, бывает, даже два, но я уже привыкла к такому. В нашей совместной жизни нет тем ревности, не за что зацепиться.

На сборах можно выходить куда-то раз в месяц, но у меня даже в мыслях нет, что Игорь там может что-то делать. Я его даже сама заставила сделать пароль на телефоне и сама его придумала. И мы оба знаем пароли друг друга. Как можно жить в семье, не зная пароля своего любимого человека?

Когда Игорь уезжал на сборы, я ездила к себе домой, в Киев, я не оставалась одна. А потом я и вовсе стала ездить к его маме.

Живём мы с Игорем за городом, в доме. Мой день начинается с того, что я отвожу детей в садик. В няне мы не нуждаемся, потому что есть детский сад. Они приезжают домой в шесть. Бывает так, что их водитель отвозит, но это редкость, в основном я их забираю. Наш сын Даня ходит на хоккей, но любит все виды спорта. Он любит, чтобы я снимала, как он делает разные трюки на льду, потом ещё сам дома пересматривает. Всё своё свободное время уходит на то, чтобы отвезти детей в разные кружки. Ничего не остаётся для себя.

Сама я занимаюсь фортепьяно, раньше ходила в музыкальную школу, езжу по супермаркетам за продуктами, но у нас есть помощница, которая помогает по дому: стирает, гладит бельё, но в магазины она не ездит.

Игорь не строгий отец, никогда не бьёт своих детей, даже если придумывает им наказание, то через час уже забывает про него. Балует ли он детей? Нет, новые айфоны он не дарит — у меня у самой нет нового айфона. Крутой подарок, который мне Игорь дарил? Мне просто приятно, когда муж дарит обычные подарки, когда он пошёл и сам выбрал, купил — неважно, что это. Яхты, самолёты он не покупает.

Когда у кого-то из нас день рождения, например, то у нас нет каких-то праздников, где я была бы в центре внимания. Когда у Игоря день рождения, мы можем позвать родителей и пойти в ресторан. Но чаще всего у него игры в этот день, поэтому мы отмечаем нечасто», — сказала Герун в интервью в программе «Сториз» на YouTube.