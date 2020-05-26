Николай Комличенко рассказал о клубах, которые интересовались им до перехода в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал об интересе со стороны других команд, которые рассматривали вариант с его трансфером минувшей зимой.
«До перехода в «Динамо» звонили два клуба. Одни говорили: «Хотим аренду с выкупом». Другие: «Надо подождать до последних дней трансферного окна». Был ещё третий клуб, но они говорили, что надо ещё мне поиграть в Лиге Европы.
Огромный минус, что мы не попали в групповой этап. Если бы пробились, было бы много заинтересованных клубов. Чехия для них не такой солидный чемпионат. Всем интересно, как ты проявишь себя в Европе.
Мной ещё «Славия» интересовалась, но хотела аренду с выкупом, а я не хотел. Хотя в принципе это был хороший вариант, это команда номер один в Чехии», — сказал Комличенко в эфире программы «Футбол России».
В январе Николай перешёл в «Динамо» из «Млада-Болеслава».
- 26 мая 2020
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