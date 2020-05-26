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Артём Дзюба: чипирование — такой бред! Кто это придумывает?

Артём Дзюба: чипирование — такой бред! Кто это придумывает?
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о последних новостях на фоне пандемии коронавируса.

«Самая нелепая новость за эти месяцы? Самое странное – это как народ в Питере продолжает гулять. Как солнце выглянуло – все забыли про самоизоляцию. Это страшно. Чипирование и что-то такое – такой бред! Кто это придумывает? Я видел фильм, где показывали рынки в Азии с клетками с животными – как это возможно? Когда увидел, понял, откуда это всё прийти может. Это ужас, что они и как едят…

Самое страшное – люди без чувства юмора. Это всё, мне их жаль. Впадают в депрессию и ждут конца света. Есть вещи, когда можно улыбнуться и посмеяться. Юмор и позитив должны спасать», — сказал Дзюба в эфире в «инстаграме» «Матч ТВ».

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