Флик повторил достижение Гвардиолы в «Баварии»
В матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.
Для главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика эта победа стала 15-й в первых 18 матчах на посту наставника команды. Немецкий специалист стал вторым тренером, которому удалось достичь такого результата. Ранее это удалось нынешнему наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год.
Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
- 26 мая 2020
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