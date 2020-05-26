Флик повторил достижение Гвардиолы в «Баварии»

В матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.



Для главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика эта победа стала 15-й в первых 18 матчах на посту наставника команды. Немецкий специалист стал вторым тренером, которому удалось достичь такого результата. Ранее это удалось нынешнему наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год.

Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.