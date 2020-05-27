Алан Дзагоев: порой пихать партнёрам по команде просто необходимо

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему часто не сдерживает эмоций на футбольном поле.

«В обычной жизни я очень спокоен. Надо постараться, чтобы вывести меня из себя. Для тех, кто знаком со мной, это очевидно. А вот на поле я превращаюсь в совсем другого человека. Щелчка пальцев хватит, чтобы меня завести.

На поле я не люблю несправедливость и ошибки. Конечно, ошибаются все, я не исключение. Но ошибки бывают разные, и глупые выводят меня из себя. Такие ошибки — это всегда слабость, футболист может выпасть из игры, и тут сдерживать нервы непросто.

Я всю свою карьеру говорю партнёрам, что с удовольствием ни на кого бы не срывался и играл бы спокойно, но порой пихать просто необходимо», — приводит слова 29-летнего хавбека «армейцев» журнал GQ Russia.