Бывшая жена Аршавина: была на теннисе рядом с Роналду. Он такой зализанный гелем

Юлия Барановская, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, как однажды была на теннисном матче и рядом с ней сидел нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Очень люблю большой теннис. Очень благородный вид спорта, это трибуны нежующих людей. Была на огромном количестве «мастерсов», и с Андреем мы всё время посещали турнир в Лондоне, который потом переехал в Шанхай. Мы с ним реально сидели на теннисе рядом с Криштиану Роналду и болели за моего любимого Федерера, и он у нас на глазах выигрывал.



В Лондоне это считалось так: ну окей, ну Криштиану Роналду, боже мой… Мы сидели рядом, и в какой-то момент я улыбнулась — он был такой зализанный гелем, и у него чуть-чуть гель на куртку упал, как перхоть.



Как Роналду болеет? Он очень сдержанный и не кидающийся в объятия. Знаю многих футболистов, в том числе с мировым именем, и среди них много супероткрытых», — сказала Барановская в интервью каналу «Макарена» на YouTube.