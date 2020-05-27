Бывшая жена Аршавина: виделась с Андреем 1 раз за 6 лет, хотя у нас трое общих детей

Юлия Барановская, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что за последние шесть лет виделась с ним всего один раз.

«Когда виделась с Андреем последний раз? Один-единственный раз, и всё. За шесть-шесть с половиной лет? Да. Считаю, это чудовищно.



Я тогда делала много каких-то шагов, но игра в одни ворота когда-то прекращается. Кто бы стал смотреть футбол, если бы играли только в одни ворота, правильно? Это, наверное, очень странно.



Имея троих детей, ты имеешь как минимум три серьёзных повода в год — их дни рождения. И при этом не встретиться… Странно», — сказала Барановская в интервью каналу «Макарена» на YouTube.

Аршавин состоял в в незарегистрированном браке с Барановской на протяжении девяти лет. У пары трое детей: 14-летний Артём, 12-летняя Яна и 7-летний Арсений.