Люсьен Фавр отреагировал на слухи о возможном уходе из «Боруссии» по окончании сезона

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба по окончании текущего сезона.
«У меня есть контракт. Я выполню этот контракт. Мне здесь нравится. Я не думаю о том, чтобы сдаться», — приводит слова Фавра ESPN.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач может сменить Фавра на посту главного тренера «Боруссии». Контракт Фавра с дортмундцами действует до 2021 года. Ковач покинул «Баварию» в ноябре 2019 года и с тех пор находится без работы.
26 мая в матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.
Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте.
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