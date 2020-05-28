«Ювентус» может потребовать у «Барселоны» включить де Йонга в сделку по Пьяничу
«Ювентус» хочет начать переговоры с «Барселоной» о переходе полузащитника Френки де Йонга, сообщает Football Italia.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили, что Артур Мело отказался переходить в «Ювентус», которого планировали включить в сделку по трансферу хавбека Миралема Пьянича. В связи с этим туринский клуб пытается найти альтернативное решение. Одним из вариантов является де Йонг.
Де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону» прошлым летом за € 75 млн, в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Миралем Пьянич стал игроком туринского «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из «Ромы». В Серии А сезона-2019/2020 сыграл 22 матча и также забил три гола.
Артур переведён в дубль «Барселоны»
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