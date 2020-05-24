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Артур переведён в дубль «Барселоны»

Артур переведён в дубль «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Мело переведён в дубль каталонской команды, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Барселона» практически согласовала переход футболиста в туринский «Ювентус». Ожидается, что Артур будет включён в сделку по полузащитнику Миралему Пьяничу. Ранее Артур заявил, что хотел бы продолжить выступления за каталонскую команду.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Миралем Пьянич стал игроком туринского «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из «Ромы». В Серии А сезона-2019/2020 сыграл 22 матча и также забил три гола.

Артур готов перейти из «Барселоны» в «Ювентус»
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