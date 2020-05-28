Экс-игрок «Ротора» Беркетов: в России Навального запретили, а в Волгограде – Слуцкого

Бывший полузащитник «Ротора» Александр Беркетов вспомнил о конфликте российского тренера Леонида Слуцкого с руководством волгоградского клуба.
В конце 2019 года Слуцкий подверг критике руководство «Ротора» в связи с работой детской школы команды, в которой принимал участие и сам специалист. В частности, Слуцкий назвал руководителей «Ротора» «дебилами» и намекнул на возможную коррупцию.
«Война слуцкого с „Ротором“? Так его начали учить, как детей тренировать! Сколько нужно занятий в день, какие соревнования… Школой «Ротора» рулит гребчиха, и она ему стала рассказывать. Заслуженному тренеру России! Он говорит: «Какое поколение футболистов при таком отношении они хотят воспитать?»
Свои деньги тратит, стадион для школы строит – там сейчас бумажная волокита. А поддержки никакой. Более того, на волгоградском телевидении фамилию Слуцкий запретили упоминать. В России Навального запретили, а в Волгограде – Слуцкого», — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
- 28 мая 2020
-
14:17
-
14:13
-
14:04
-
13:58
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
12:54
-
12:36
-
12:35
-
12:24
-
11:47
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
10:50
-
10:45
-
10:41
-
10:22
-
10:15
-
10:13
-
09:44
-
09:35
-
09:32
-
09:16
-
09:07
-
08:31
-
07:47
-
07:07
-
06:50
-
05:53
-
05:40
-
05:25
-
04:48
-
04:16