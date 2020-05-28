Экс-игрок «Ротора» Беркетов: в России Навального запретили, а в Волгограде – Слуцкого

Бывший полузащитник «Ротора» Александр Беркетов вспомнил о конфликте российского тренера Леонида Слуцкого с руководством волгоградского клуба.

В конце 2019 года Слуцкий подверг критике руководство «Ротора» в связи с работой детской школы команды, в которой принимал участие и сам специалист. В частности, Слуцкий назвал руководителей «Ротора» «дебилами» и намекнул на возможную коррупцию.

«Война слуцкого с „Ротором“? Так его начали учить, как детей тренировать! Сколько нужно занятий в день, какие соревнования… Школой «Ротора» рулит гребчиха, и она ему стала рассказывать. Заслуженному тренеру России! Он говорит: «Какое поколение футболистов при таком отношении они хотят воспитать?»



Свои деньги тратит, стадион для школы строит – там сейчас бумажная волокита. А поддержки никакой. Более того, на волгоградском телевидении фамилию Слуцкий запретили упоминать. В России Навального запретили, а в Волгограде – Слуцкого», — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.