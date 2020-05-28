Врач «Спартака» — о тульской медсестре в купальнике: наверное, не стоило так делать

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский поделился мнением о медсестре из Тулы, ставшей популярной из-за своего внешнего вида на работе.



Пациенты больницы запечатлели, как девушка, которой стало жарко в защитном костюме, надела под него лишь купальник, притом что костюм был прозрачным. Снимки быстро набрали популярность в интернете.



«Есть какие-то правила поведения и визуальный облик врача. Наверное, не стоило так делать. Что касается личного опыта ношения костюма, есть разные классы костюмов. Я работал в реанимации, это самая красная зона, там класс костюмов выше, чем у других медиков. Вполне терпимо было работать в нём, всё просто сидит плотнее», — сказал Бутовский в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

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