Врач «Спартака» — о тульской медсестре в купальнике: наверное, не стоило так делать
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский поделился мнением о медсестре из Тулы, ставшей популярной из-за своего внешнего вида на работе.
Пациенты больницы запечатлели, как девушка, которой стало жарко в защитном костюме, надела под него лишь купальник, притом что костюм был прозрачным. Снимки быстро набрали популярность в интернете.
«Есть какие-то правила поведения и визуальный облик врача. Наверное, не стоило так делать. Что касается личного опыта ношения костюма, есть разные классы костюмов. Я работал в реанимации, это самая красная зона, там класс костюмов выше, чем у других медиков. Вполне терпимо было работать в нём, всё просто сидит плотнее», — сказал Бутовский в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».
Врач «Спартака» рассказал о работе в больнице во время пандемии коронавируса
- 28 мая 2020
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