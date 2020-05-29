Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игроком

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался по поводу завершения карьеры защитником «Крыльев Советов» Александром Анюковым.

«Анюков мне очень нравится и как игрок, и как человек. Приятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру. У него независимый ум. Когда он был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи. Саша никогда не боится выражать своё мнение, Он может довериться тренеру, а может сделать по своему. Анюков очень упрямый, по-хорошему.

К тому же, в игре он всегда умел поддерживать баланс, был тактически обучен и в атаке, и обороне. Анюков может внести большой вклад в развитие игроков и сделать свои будущие команды эффективными. Буду с большим удовольствием следить за его карьерой", — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).