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Экс-ассистент Гвардиолы: через пару лет Месси может опуститься на позицию Хави

Экс-ассистент Гвардиолы: через пару лет Месси может опуститься на позицию Хави
Футбол / Испания 0

Доменек Торрент, бывший помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, высказался насчёт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Без сомнения Месси – лучший футболист мира. Для меня он неподражаем. Я никогда в жизни не видел ничего подобного тому, что показывает он. И он играет на высоком уровне уже 15 лет. Даже если он не в форме, он всё равно лучший. Плохой матч для Лео – это пара ассистов и два голевых прохода. Я видел классных футболистов, но никто не может поддерживать себя в такой форме на протяжении 15 лет.

Уверен, что он спокойно будет играть ещё много лет. Он очень умный игрок. И много раз спускался пониже в поисках мяча. Через несколько лет он может опуститься на позицию Хави. Месси не теряет мяч, отдаёт передачи, а также поддерживает себя в отличной физической форме уже много лет. Когда он начнёт терять в скорости, то с лёгкостью может играть на позиции полузащитника», — приводит слова Торрента Ole.

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