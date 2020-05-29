«Мольде» разорвал контракт с защитником Форреном, укравшим деньги из общака игроков

Норвежский «Мольде» объявил о расторжении контракта с центральным защитником Вегардом Форреном, сообщает официальный сайт клуба.



Причиной подобного решения руководства клуба стали действия Форрена, который украл деньги из общака, сформированного из денег, выплачиваемых игроками в качестве штрафов, и потратил их на азартные игры. Форрен был главой этого общака и всегда имел доступ к деньгам. Сам защитник признался, что страдает от пристрастия к азартным играм уже на протяжении 15 лет.



По информации норвежских СМИ сумма, которую украл Форрен, составляет около 100 тыс. норвежских крон или около € 9255.

Форрен выступал в составе «Мольде» с 2007 года в двумя перерывами, а также провел 33 матча за национальную команду.