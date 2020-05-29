«Мольде» разорвал контракт с защитником Форреном, укравшим деньги из общака игроков
Норвежский «Мольде» объявил о расторжении контракта с центральным защитником Вегардом Форреном, сообщает официальный сайт клуба.
Причиной подобного решения руководства клуба стали действия Форрена, который украл деньги из общака, сформированного из денег, выплачиваемых игроками в качестве штрафов, и потратил их на азартные игры. Форрен был главой этого общака и всегда имел доступ к деньгам. Сам защитник признался, что страдает от пристрастия к азартным играм уже на протяжении 15 лет.
По информации норвежских СМИ сумма, которую украл Форрен, составляет около 100 тыс. норвежских крон или около € 9255.
Форрен выступал в составе «Мольде» с 2007 года в двумя перерывами, а также провел 33 матча за национальную команду.
- 29 мая 2020
-
03:47
-
03:28
-
02:51
-
02:33
-
01:53
-
01:14
-
00:50
-
00:48
-
00:32
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 28 мая 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:32
-
23:25
-
23:25
-
23:11
-
22:59
-
22:53
-
22:38
-
22:27
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:17
-
20:14
Партнерский контент