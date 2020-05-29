Лев Гоберман: в «Локомотиве» очень невнятная система управления

Экс-советник президента «Локомотива» Лев Гоберман в новом выпуске подкаста «SILA Права» рассказал о процессе принятия решений в московском клубе.
«Генеральный директор в «Локомотиве», конечно же, не свободен в принятии решений. Обычно совет директоров утверждает стратегию и потом спрашивает с генерального директора за её выполнение.
Если говорить про «Локомотив», то там система управления очень невнятная. В этом клубе совет директоров принимает деятельное решение в операционной работе, в том числе занимается вопросами покупки футболистов, продления контрактов с футболистами, назначения сотрудников на ключевые позиции. При этом руководство РЖД всё равно согласовывает ряд самых важных решений, ведь уволить генерального директора или главного тренера в «Локомотиве» невозможно без согласования с руководством РЖД», — сказал Гоберман.
Полный выпуск программы доступен на всех популярных подкаст-платформах:
∙ в iTunes
∙ в Google Podcasts
∙ в «Яндекс. Музыке»
∙ в соцсети «ВКонтакте»
∙ в плеере Castbox
∙ в плеере Simplecast
Посмотреть видео можно на канале «Чемпионат.Подкаст» в YouTube.
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