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Менеджмент футбольного клуба изнутри. Интервью с экс-советником президента «Локо»

Менеджмент футбольного клуба изнутри. Интервью с экс-советником президента «Локо»
Футбол 0

Как управляется футбольный клуб и какие в нём механизмы принятия решений? Прокопец и Зайцев поговорили с бывшим советником президента «Локомотива» Львом Гоберманом. Он своими глазами видел изнутри структуру и принципы управления «железнодорожниками». Какую роль играет в управлении «Локомотивом» РЖД? Кто входит в совет директоров? Самостоятелен ли генеральный директор «Локо» в принятии решений? Это и многое другое в новом выпуске подкаста «SILA Права».

1.40 — кто такой Лев Гоберман и почему мы решили записать с ним подкаст.
5.21 — женская сборная США по футболу проиграла иск о финансовой дискриминации против федерации.
11.36 — клубы НФЛ получат преимущества на драфте игроков при назначении темнокожих тренеров и менеджеров.
19.30 — киберспортсмен Мамедов дисквалифицирован за читинг.
23.41 — как попасть на работу в футбольный клуб.
27.52 — роль РЖД в управлении «Локомотивом», полномочия совета директоров и генерального директора «Локомотива».
40.19 — роль главного тренера в трансферных вопросах в «Локомотиве».
46.55 — что такое трансферный комитет, как проходят трансферы в «Локомотиве».
54.20 — как выглядит управление идеальным футбольным клубом.
1:01.45 — нужно ли лицензировать футбольных менеджеров.

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Посмотреть видео можно на канале «Чемпионат.Подкаст» в YouTube.

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