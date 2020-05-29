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Райан Гиггз: больно говорить, что «Ливерпуль» фантастически играет в этом сезоне

Райан Гиггз: больно говорить, что «Ливерпуль» фантастически играет в этом сезоне
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, ныне возглавляющий национальную команду Уэльса, поделился мнением об игре «Ливерпуля» в кампании-2019/2020.

«После паузы из-за COVID-19 нам предстоит получить ответы на многие вопросы. Но нынешний сезон показал, что «Ливерпуль» является невероятной командой, которую возглавляет потрясающий тренер Юрген Клопп. Как болельщику «Юнайтед», мне больно говорить, что они были фантастическими в этой кампании.

Очевидно, что «Ливерпуль» продолжит хорошо играть и станет чемпионом английской Премьер-лиги. Эта команда заслужила титул. На самом деле они провели уже два потрясающих сезона — в прошлом году «Ливерпуль» оказал серьёзное давление на «Манчестер Сити». На их футбол приятно смотреть», — цитирует Гиггза Sky Sports.

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