Андрей Аршавин объяснил свою фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил свою известную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы», которую он произнёс после матча группового этапа чемпионата Европы 2012 года с национальной команды Греции (0:1).



«Во-первых, мне кажется, это всё описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждём и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.



Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то всё равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому… Я бы ничего не поменял», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».

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