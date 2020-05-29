Серия А может возобновиться матчем «Аталанта» — «Сассуоло»

Сезон-2019/2020 в чемпионате Италии может возобновиться 19 июня матчем «Аталанта» — «Сассуоло», сообщает Sky Sport Italia. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Ранее сообщалось, что чемпионат Италии возобновится 20 июня, однако источник утверждает, что встреча в Бергамо пройдёт на день раньше. Это решение будет символичным, так как провинция Ломбардия, в которой расположен город Бергамо, стала эпицентром пандемии коронавируса в Италии.



Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора выразил надежду, что матчи Кубка страны будут сыграны с 13 по 20 июня.

Лидером итальянской Серии А является туринский «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62).