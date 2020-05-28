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Чемпионат Италии возобновится 20 июня

Чемпионат Италии возобновится 20 июня
Футбол / Италия 0

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что Серия А возобновится 20 июня.

«Италия приходит в себя, и, безусловно, футбол должен сделать то же самое. Научно-технический комитет утвердил медицинский протокол, но подтвердил абсолютную необходимость в карантинном периоде, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом. Мы получили гарантии, что процесс тестирования игроков никоим образом не повлияет на доступ населения к тестированию или не помешает ему.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Надеюсь, с 13 по 20 июня будут сыграны матчи Кубка Италии и это станет сигналом для всей нации.

В федерации футбола меня заверили, что есть план В — плей-офф, а также план С — фиксация команд согласно существующей таблице», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

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