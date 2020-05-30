«Майнц» — «Хоффенхайм»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 30 мая, на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце состоится матч 29-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «Хоффенхайм». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Майнц» — «Хоффенхайм» на «Чемпионате»



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 28 туров «Хоффенхайм», набрав 39 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице. «Майнц» (28) — на 15-м месте.