«Майнц» — «Хоффенхайм»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 30 мая, на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце состоится матч 29-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «Хоффенхайм». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Майнц» — «Хоффенхайм» на «Чемпионате»
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 28 туров «Хоффенхайм», набрав 39 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице. «Майнц» (28) — на 15-м месте.
- 30 мая 2020
-
15:06
-
14:34
-
14:25
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:51
-
13:47
-
13:45
-
13:30
-
13:17
-
13:13
-
12:56
-
12:49
-
12:37
-
12:11
-
12:06
-
11:48
-
11:45
-
11:33
-
11:28
-
11:06
-
10:58
-
10:39
-
10:36
-
10:19
-
10:18
-
10:00
-
09:52
-
09:31
-
09:25
-
09:19
-
08:30
-
06:57
-
06:34
Партнерский контент