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«Реал» может остаться без летних трансферов

«Реал» может остаться без летних трансферов
Футбол / Испания 0

«Реал» может остаться без летних трансферов, сообщает Marca.

По данным источника, кризис, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции, может серьёзно отразиться на «Реале». Не исключено, что клуб не совершит ни одной покупки в летнее трансферное окно из-за финансовых трудностей.

Трансферы могут состояться лишь в том случае, если клуб сможет продать большое количество своих игроков. Однако, этот вариант маловероятен, поскольку не многие клубы сейчас готовы тратиться на игроков, с такой высокой зарплатой как в «Реале».

После 27 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 56 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 2 очка.

На данный момент сезон в чемпионате Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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