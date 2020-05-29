«Реал» — самый дорогой футбольный клуб в 2020 году. «Ювентус» выбыл из топ-10

Football Benchmark представил обновлённый рейтинг самых дорогих футбольных клубов планеты по состоянию на 2020 год.
Мадридский «Реал» по-прежнему возглавляет список. Стоимость «Королевского клуба» – € 3,478 млрд. Компанию в тройке лидеров «сливочным» составляют «Манчестер Юнайтед» (€ 3,342 млрд) и «Барселона» (€ 3,193 млрд).
Занимавшая третье место «Бавария» опустилась на четвёртую строчку с показателем в € 2,878 млрд. Пятёрку замыкает «Ливерпуль» (€ 2,658 млрд), поднявшийся на две позиции и опередивший «Манчестер Сити» (€ 2,606 млрд) и «Челси» (€ 2,218 млрд).
«Ювентус», ранее являвшийся единственным итальянским клубом в первой десятке, опустился на 11-е место. Стоимость «бьянконери» – € 1,735 млрд.
Топ-15 рейтинга:
1. «Реал» (Испания) – € 3,478 млрд
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 3,342 млрд
3. «Барселона» (Испания) – € 3,193 млрд
4. «Бавария» (Германия) – € 2,878 млрд
5. «Ливерпуль» (Англия) – € 2,658 млрд
6. «Манчестер Сити» (Англия) – € 2,606 млрд
7. «Челси» (Англия) – € 2,218 млрд
8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 2,067 млрд
9. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 1,911 млрд
10. «Арсенал» (Англия) – € 1,852 млрд
11. «Ювентус» (Италия) – € 1,735 млрд
12. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – € 1,281 млрд
13. «Атлетико» (Испания) – € 1,197 млрд
14. «Интер» (Италия) – € 983 млн
15. «Шальке-04» (Германия) – € 814 млн.
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