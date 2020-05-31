Ахмед Муса – о своей адаптации в Европе: я плакал, когда играл в холодную погоду

Ахмед Муса, бывший нападающий московского ЦСКА, рассказал, на какой позиции начинал свою карьеру, а также поведал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в Европе.
«Когда я учился в начальной школе в Джосе, я был вратарём. Я начинал как вратарь, даже не знаю, что побудило меня начать играть полевым игроком, мне нравилась эта роль. В начальной школе я был одним из лучших вратарей.
Я подписал первый профессиональный контракт с голландским клубом «Венло». Они заметили меня, когда я играл на одном из турниров. Но я не мог сразу уехать из страны, потому что мне не было 18 лет. Когда я достиг совершеннолетия, то вылетел в Нидерланды. Перед тем как сыграть свою первую игру, у меня было всего две тренировки, это было не так просто, и погода была сумасшедшей.
Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды я сказал себе, что не могу это сделать, и мне нужно вернуться в Нигерию, но у нас, африканцев, есть один менталитет — что бы вы ни хотели сделать, вы можете достичь этого», — приводит слова Мусы Goal.
Муса выступал выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов. В 2018 году «Лестер» продал Мусу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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