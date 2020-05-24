Муса: если бы знал, что Марез не уйдёт из «Лестера», остался бы в ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса вспомнил о переходе в английский «Лестер Сити».
«До того как „Лестер“ подписал меня, мне сказали, что Рияд Марез покинет клуб. Но он не ушёл. Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к „Лестеру“. Остался бы в ЦСКА.
Когда приехал, в „Лестере“ было много вингеров, но я всё равно играл. Клаудио Раньери всегда ставил меня позади Джейми Варди, иногда я играл справа или слева. Но когда Раньери покинул команду и пришёл Крейг Шекспир, я больше не понимал, что происходит, и перестал получать игровую практику», — приводит слова Мусы Own goal Nigeria.
Муса выступал выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов. В 2018 году «Лестер» продал Мусу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
- 24 мая 2020
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