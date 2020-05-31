«Боруссия» М — «Унион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 31 мая, состоится матч «Боруссия» М – «Унион». Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 28 туров мёнхенгладбахская «Боруссия», набрав 53 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Берлинский «Унион» (31) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 29 матчах набравшая 67 очков.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
- 31 мая 2020
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