Бастиан Швайнштайгер не исключил, что начнёт тренерскую карьеру

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер ответил на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.
«Если в какой-то момент появится интересное предложение, и мне оно понравится, я подумаю об этом. Но когда я берусь за что-то, я хочу побеждать и чего-то достигать», — приводит слова Швайнштайгера Goal.com со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Немецкий полузащитник выступал за «Баварию» с 2000 по 2015 год. В составе мюнхенского клуба хавбек стал 8-кратным чемпионом Германии, 7-кратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В 2015 году немец перешёл в «Манчестер Юнайтед», где стал обладателем Кубка Англии. В 2017 году английский клуб продал игрока в «Чикаго Файр», где он завершил игровую карьеру.
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