«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го

Примера опубликовала календарь оставшейся части сезона, который возобновится 13 июня.

«Барселона» возьмёт рестарт 13 июня гостевым матчем с «Мальоркой». «Реал» сыграет на день позже на своём поле с «Эйбаром».

Расписание матчей 28-го тура чемпионата Испании выглядит следующим образом:

11 июня



«Севилья» — «Бетис»



12 июня



«Гранада» — «Хетафе»

«Валенсия» — «Леванте»



13 июня



«Эспаньол» — «Алавес»

«Сельта» — «Вильярреал»

«Леганес» — «Вальядолид»

«Мальорка» — «Барселона»



14 июня



«Атлетик» — «Атлетико»

«Реал» — «Эйбар»

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»

«Барселона», набрав в 27 турах 58 очков, лидирует в чемпионате Испании. «Реал» (56) — на втором месте. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.