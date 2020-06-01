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«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го

«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го
Футбол / Испания 0

Примера опубликовала календарь оставшейся части сезона, который возобновится 13 июня.

«Барселона» возьмёт рестарт 13 июня гостевым матчем с «Мальоркой». «Реал» сыграет на день позже на своём поле с «Эйбаром».

Расписание матчей 28-го тура чемпионата Испании выглядит следующим образом:

11 июня

«Севилья» — «Бетис»

12 июня

«Гранада» — «Хетафе»
«Валенсия» — «Леванте»

13 июня

«Эспаньол» — «Алавес»
«Сельта» — «Вильярреал»
«Леганес» — «Вальядолид»
«Мальорка» — «Барселона»

14 июня

«Атлетик» — «Атлетико»
«Реал» — «Эйбар»
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»

«Барселона», набрав в 27 турах 58 очков, лидирует в чемпионате Испании. «Реал» (56) — на втором месте. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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