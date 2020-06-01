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Юрий Сёмин не намерен завершать карьеру и готов вновь возглавить «Локомотив»

Юрий Сёмин не намерен завершать карьеру и готов вновь возглавить «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не против возглавить московский клуб в будущем.

«Если будет нормальное предложение — пойду работать. Финансы на этом этапе — не основное. Это могут быть клубы любого уровня, но ФНЛ — нет. Ближнего зарубежья — да. Нет такого клуба РПЛ, куда не пойду ни при каких обстоятельствах. Верю ли, что ещё буду главным тренером «Локомотива»? А почему нет? Конечно верю!» — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

31 мая Сёмин провёл последний день в качестве главного тренера «железнодорожников». Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок России.

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