«Спорных вопросов не было». Семак рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как шли переговоры о продлении контракта с клубом по схеме «2+1».
«Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Неопределённости не было. Всё просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем обо всём договорились.
Сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но ещё раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
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