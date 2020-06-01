«Спорных вопросов не было». Семак рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как шли переговоры о продлении контракта с клубом по схеме «2+1».



«Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Неопределённости не было. Всё просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем обо всём договорились.



Сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но ещё раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Семаком