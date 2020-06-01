Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Семаком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.



«Клуб продлил контракт с Семаком 30 мая. Контракт заключён по схеме «2+1» с учётом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учётом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.



Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период «2+1», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком