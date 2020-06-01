Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Семаком

Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Семаком
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Клуб продлил контракт с Семаком 30 мая. Контракт заключён по схеме «2+1» с учётом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учётом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период «2+1», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020