Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» не стал продлевать контракт с Кантемиром Берхамовым

«Арсенал» не стал продлевать контракт с Кантемиром Берхамовым
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» исключил Кантемира Берхамова из заявки, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 31 мая, истёк срок действия контаркта 31-летнего игрока с тульским клубом.

Берхамов — воспитанник московского «Локомотива». Футболист пришёл в «Арсенал» на правах свободного агента летом 2015 года. Футболист также выступал за «Спартак» (Нальчик), «Нижний Новгород», екатеринбургский «Урал» и «Тосно».

В нынешнем сезоне Берхамов провёл на поле 2 матча и стал автором 1 забитого мяча.

«Арсенал», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50). Напомним, Премьер-Лига была приостановлена в марте и возобновится 21 июня.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020