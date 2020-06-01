«Арсенал» не стал продлевать контракт с Кантемиром Берхамовым
Тульский «Арсенал» исключил Кантемира Берхамова из заявки, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
Вчера, 31 мая, истёк срок действия контаркта 31-летнего игрока с тульским клубом.
Берхамов — воспитанник московского «Локомотива». Футболист пришёл в «Арсенал» на правах свободного агента летом 2015 года. Футболист также выступал за «Спартак» (Нальчик), «Нижний Новгород», екатеринбургский «Урал» и «Тосно».
В нынешнем сезоне Берхамов провёл на поле 2 матча и стал автором 1 забитого мяча.
«Арсенал», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50). Напомним, Премьер-Лига была приостановлена в марте и возобновится 21 июня.
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