Немецкий футбольный союз объяснил наказание Санчо, поддержавшего Джорджа Флойда

Немецкий футбольный союз на своём официальном сайте выступил с заявлением о наказании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.



В минувшие выходные «шмели» встречались с «Падерборном». Поразив ворота соперников, Санчо продемонстрировал футболку, на которой было написано: «Правосудие для Джорджа». Таким образом англичанин выразил солидарность с американцем Джорджем Флойдом, погибшим в Миннеаполиса в результате действий полицейских. Судья дал хавбеку жёлтую карточку за неспортивное поведение.



Сообщается, что Санчо был наказан не за лозунг в поддержку Флойда. Представители союза утверждают, что в ходе матча судья не имел возможности разобраться, что гласит на футболке футболиста, и показал ему жёлтую карточку исключительно за то, что он снял игровую футболку.

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