«Зенит» опроверг сообщения о выплате руководству клуба 347,2 млн рублей

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о том, что топ-менеджменту и совету директоров клуба в 2019 году было выплачено 347,2 млн рублей.
«Информация о суммах, якобы выплаченных совету директоров, не соответствует действительности. Место в совете директоров ФК «Зенит» не предусматривает никаких финансовых выплат со стороны клуба.
Согласно правилам бухгалтерского учёта она складывается из окладов и вознаграждений за финансово-экономические, коммерческие и спортивные результаты и предусматривает страховые взносы только штатным сотрудникам клуба: членам правления, генеральному директору, руководителям спортивного блока и основных подразделений, а также все налоги и социальные отчисления — по этому показателю ФК «Зенит» входит в число крупнейших налоговых плательщиков в Санкт-Петербурге», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.
- 2 июня 2020
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