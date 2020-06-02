Марко Николич: в России сильный чемпионат, многие команды на хорошем счету в Европе

Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился своим мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив» на слуху в Европе. Здесь хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Важно, что за «Локомотивом» стоит большая компания — ОАО «РЖД». У команды потрясающие болельщики. «Локомотив» с точки зрения организации работы клуба стоит на ступень выше всех моих предыдущих мест работы.
Я следил за Российской Премьер-Лигой, как и за другими европейскими лигами, — это часть моей работы. Могу уверенно сказать: в России сильный чемпионат, крепкие команды, многие из которых на хорошем счету в Европе», — приводит слова Николича «Гудок».
На посту наставника «Локомотива» Николич сменил Юрия Сёмина, который тренировал команду с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды — с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й.
- 2 июня 2020
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