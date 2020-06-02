Марко Николич: контакты с «Локомотивом» начались в конце февраля

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о переговорах с московским клубом.



«Наши контакты начались в конце февраля, тогда на связь со мной вышел генеральный директор Василий Кикнадзе. Он был единственным человеком, с которым я общался. Встречался я и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым, но только один раз.



Для меня предложение возглавить «Локомотив» — шаг вперёд в карьере. Я хотел работать в сильном чемпионате, в команде с серьёзными амбициями, которая хочет побеждать в национальном первенстве, играть в Лиге чемпионов. При этом чувствовал, что меня действительно хотят видеть в этом клубе. Это важно! С другой стороны, я должен сменить на должности главного тренера легенду «Локомотива» — Юрия Сёмина, тренера, которого обожают все болельщики. Даже других клубов. Знаю, что все будут нас сравнивать. Причём я был в похожей ситуации: меня увольняли, когда команда, которую я тогда тренировал, находилась на первом месте. Но такова жизнь футбольных тренеров. Да, мне это тоже не нравится, но так оно есть», — приводит слова Николича «Гудок».

Николич: знаю, что прихожу после легенды. Будет тяжело заслужить уважение фанатов «Локо»