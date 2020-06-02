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Креспо рассказал, что его восхищает в Месси

Креспо рассказал, что его восхищает в Месси
Футбол / Испания 0

Бывший аргентинский нападающий Эрнан Креспо, известный по выступлению за «Лацио», «Интер», «Милан», «Парму» и «Челси», поделился своим мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Что меня действительно восхищает в Месси, так это его форма и стабильность. Против него фолят, его роняют на поле, но он встаёт и продолжает играть. Нужно уважать соперника и его игру в полной мере. Пример Месси выходит за рамки футбола», — приводит слова Креспо Mundo Deportivo.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, запланированному на июнь. «Барселона», набрав в 27 матчах 58 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры.

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