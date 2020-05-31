Лионель Месси: футбол, как и вся жизнь, никогда не будет прежним

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

«Большинство из нас не представляет, каким будет мир после случившегося. Помимо того что ситуация застала нас врасплох, у многих наступили тяжёлые времена, потому что это повлияло в какой-то мере на каждого. Люди теряют родственников, друзей и даже не могут с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем потерять любимых. Мне кажется, это очень несправедливо. Футбол, как и вся жизнь, никогда не будет прежним», — приводит слова Месси AS со ссылкой на El País.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, запланированному на июнь.

«Барселона», в 27 матчах набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры.