Сон Хын Мин — о службе в армии Южной Кореи: получил хороший опыт, мне понравилось

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, прошедший службу в армии Южной Кореи, рассказал о полученном опыте. Сон провёл три недели в армейском лагере. Это происходило во время приостановки сезона в Англии из-за пандемии коронавируса. В армии Южной Кореи отметили работу футболиста на сборах, вручив ему специальную награду.
«Я получил хороший опыт. Не могу рассказать всё, чем я там занимался, но мне понравилось. Три недели были тяжёлыми.
В первые дни никто никого не знал, поэтому было немного странно. Но вскоре мы узнали друг друга. Нужно весь день проводить вместе, в комнате было 10 человек. Поэтому мы стали близки друг другу.
Мы вместе работали, помогали друг другу. Сперва ребята даже не могли со мной говорить, стеснялись, но затем мы смеялись и весело проводили время вместе», — цитирует Мина пресс-служба «Тоттенхэма».
- 3 июня 2020
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